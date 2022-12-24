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15:33, 24 декабря 2022Россия

Российские военные сбили Ми-8 и перехватили 15 беспилотников ВСУ

В Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили Ми-8 и перехватили 15 беспилотников ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные сбили вертолет Ми-8, а также перехватили 15 беспилотников ВСУ. Об этом в субботу, 24 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО уничтожили украинский вертолет вблизи Кирово в ДНР. За минувшие сутки также были сбиты беспилотные летательные аппараты в районе Егоровки, Еленовки, Кирилловки, Володино, Артемовска и Ольгинки в ДНР. Помимо этого, беспилотники Украины заметили вблизи Коломыйчихи в ЛНР, села Пологи в Запорожской области, а также под Херсоном.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки бойцы ВСУ лишились более 50 человек. Утверждалось, что военные ДНР совместно с российскими войсками разбили один танк «Т-64БВ» и семь единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ.

23 декабря российские войска уничтожили две обстреливавшие ДНР установки «Град». В Минобороны отчитались, что боевые машины находились вблизи Константиновки. Кроме того, как добавили в ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Селидово были разбиты две артиллерийские системы М777 производства США.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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