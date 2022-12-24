В Турции предрекли продолжение кризиса на Украине из-за вмешательства Запада

Глава Минобороны Турции Акар заявил, что кризис на Украине продолжится в 2023 году

Украинский кризис продолжится в 2023 году из-за вмешательства Запада, оказывающего поддержку Киеву. Такой прогноз в ходе выступления в Анкаре озвучил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит ТАСС.

Акар предрек нескорое завершение конфликта. Он напомнил, что США, Европа и Запад продолжают помогать Киеву как финансово, так и посредством улучшения уровня подготовки украинских военнослужащих.

«С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заключил глава оборонного ведомства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Заявление прозвучало после того, как официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Дипломат заверил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.