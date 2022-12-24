Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности

Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности

Американский генерал Барри Маккеффри предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери на фронте, и им грозит большая опасность. Своей оценкой он поделился в интервью MSNBC.

«Украина несет огромные потери и находится в великой опасности», — указал собеседник.

Маккеффри выразил мнение, что одна батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую США намерены отправить Украине, не изменит положение дел «на земле», так как российская армия значительно превосходит ВСУ в авиации и артиллерии.

Офицер призвал передать украинским войскам основные боевые танки Соединенных Штатов M1 Abrams и ракеты типа земля-земля «ATACMS» для установления баланса сил.

Ранее генерал США в отставке Марк Хертлинг заявил, что Украине потребуются месяцы подготовки по эксплуатации оружия. Он также отметил, что комплекс не сможет защитить всю территорию страны. «Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает эта система», — заявил Хертлинг.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне зенитно-ракетный комплекс Patriot.