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18:05, 24 декабря 2022Бывший СССР

В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии

Замглавы МИД Галузин назвал задачей совместной группировки войск в Белоруссии отпор врагу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он также назвал некорректными заявления о том, что эта группировка может быть задействована в ходе специальной военной операции России на Украине.

Галузин объяснил, что Военная доктрина Союзного государства предполагает, что действия против любого государства-участника рассматривают как посягательство на союз в целом. В этом случае военное руководство двух стран самостоятельно принимает решение об ответных мерах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым заявил, что совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной задачей.

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Варвара Кошечкина
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