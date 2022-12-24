В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии

Замглавы МИД Галузин назвал задачей совместной группировки войск в Белоруссии отпор врагу

Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он также назвал некорректными заявления о том, что эта группировка может быть задействована в ходе специальной военной операции России на Украине.

Галузин объяснил, что Военная доктрина Союзного государства предполагает, что действия против любого государства-участника рассматривают как посягательство на союз в целом. В этом случае военное руководство двух стран самостоятельно принимает решение об ответных мерах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым заявил, что совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной задачей.