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12:31, 25 декабря 2022Мир

Госкомиссия Китая перестала давать данные о зараженных коронавирусом

Центр по профилактике заболеваний Китая будет публиковать данные о заболевших COVID-19

Фото: China Daily / Reuters

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала давать ежедневные данные о зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, несмотря на рекордный всплеск заболевания по всей стране, Госкомиссия не сообщила о случаях смерти от COVID-19 за пять дней до субботы, 24 декабря. Теперь информацию будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

Ранее стало известно, что в Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. При этом первые 20 дней декабря в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.

Также сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусом в начале января. «Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

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Мария Винар
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