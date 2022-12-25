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10:53, 25 декабря 2022Спорт

Тренер «Манчестер Юнайтед» выступил с обвинениями в адрес Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что Роналду не хотел быть частью будущего клуба

Фото: Paul Childs / Reuters

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Manchester Evening News.

Специалист заявил, что МЮ пытается строить новое будущее, и обвинил футболиста в том, что тот не хотел быть его частью. «Это уже в прошлом. Идем дальше. Я не хочу тратить на это энергию», — выступил он.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.

До этого Роналду выступал за манкунианцев с 2003 по 2009-й. В составе команды он становился трехкратным победителем Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов. Еще четыре раза форвард побеждал в главном еврокубковом турнире с мадридским «Реалом».

Анастасия Борисова
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