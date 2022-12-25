Тренер «Манчестер Юнайтед» выступил с обвинениями в адрес Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что Роналду не хотел быть частью будущего клуба

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Manchester Evening News.

Специалист заявил, что МЮ пытается строить новое будущее, и обвинил футболиста в том, что тот не хотел быть его частью. «Это уже в прошлом. Идем дальше. Я не хочу тратить на это энергию», — выступил он.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.

До этого Роналду выступал за манкунианцев с 2003 по 2009-й. В составе команды он становился трехкратным победителем Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов. Еще четыре раза форвард побеждал в главном еврокубковом турнире с мадридским «Реалом».