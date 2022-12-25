Шведская хоккеистка оценила проведенное в российском клубе время

Шведская хоккеистка Хассон заявила, что ее заставляли пить водку в российском клубе

Шведская хоккеистка Ким Хассон рассказала о жизни в России во время выступления за подмосковный клуб «Торнадо». Ее слова приводит Expressen.

«Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось оскорблением. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и тайно выливала», — заявила спортсменка. Она оценила проведенное в команде время как необычный, но хороший, с хоккейной точки зрения, год.

Хассон — бронзовый призер Игр-2002 в Сол-Лейк-Сити и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине. В сезоне-2011/2012 она выступала в составе дмитровского клуба «Торнадо» и вместе с командой стала чемпионкой России.

3 ноября канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь» Скотт Уилсон описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха». Он заявил, что советовался со знакомыми, играющими в России, прежде чем переехать в страну. «Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я все ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал», — добавил канадец.