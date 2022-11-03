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11:53, 3 ноября 2022Спорт

Канадский хоккеист-чемпион описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха»

Канадский хоккеист Скотт Уилсон описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха»

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Скотт Уилсон высказался о переезде в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Хоккеист описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха». Он заявил, что советовался со знакомыми, играющими в России, прежде чем переехать в страну. «Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я все ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал», — добавил канадец.

Уилсон является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс». Он подписал контракт с «Витязем» в августе 2022-го.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение остаться в стране.

Анастасия Борисова
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