В Киеве возмутились сравнением Зеленского с управляющим стриптиз-клуба

Ермак возмутился словами Карлсона о схожести Зеленского с управляющим стриптиз-клуба

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возмутился словами ведущего Fox News Такера Карлсона о сходстве Владимира Зеленского с управляющим стриптиз-клуба. Свое недовольство он высказал в интервью The Guardian.

По мнению Ермака, журналист озвучил «грязные вещи». Глава офиса Зеленского обратил внимание, что Карлсон не является голосом всей Республиканской партии США.

«Я сделал такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в конгрессе», — пояснил Ермак.

Ранее Карлсон сравнил Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба» и обвинил его в выкачивании денег из «рушащейся экономики» США. Телеведущий раскритиковал внешний вид украинского лидера, прибывшего в Белый дом. «Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги. Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов», — возмутился он.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме состоялась 21 декабря.