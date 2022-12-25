Организатор кемеровского приюта не пустил пожарного инспектора для проверки

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерово не пустил пожарного инспектора

Раскрыты подробности пожара в кемеровском приюте. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам анонимного источника телеканала, 7 декабря организатор нелегального дома престарелых не пустил пожарного инспектора для проверки безопасности.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Жертвами огня стали 22 человека. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов заявил, что создателю нелегального дома престарелых может грозить от пяти до десяти лет заключения.