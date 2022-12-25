Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 25 декабря 2022Россия

Организатор кемеровского приюта не пустил пожарного инспектора для проверки

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерово не пустил пожарного инспектора

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Раскрыты подробности пожара в кемеровском приюте. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам анонимного источника телеканала, 7 декабря организатор нелегального дома престарелых не пустил пожарного инспектора для проверки безопасности.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Жертвами огня стали 22 человека. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов заявил, что создателю нелегального дома престарелых может грозить от пяти до десяти лет заключения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ
Представлена сборная самых дорогих футболистов мира
Парижский стрелок планировал поехать в пригород «убивать иностранцев»
В Иране ответили на угрозы атаки Украины
В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза
ВСУ при обстреле повредили здание химического завода «Стирол» в Донецке
Организатор кемеровского приюта не пустил пожарного инспектора для проверки
В МВД раскрыли подробности в деле об издевательствах полицейского над девушкой
12-летний подросток с сообщниками задушил и ограбил супругов
В ДНР беспилотник обратил в бегство отряд ВСУ и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.