Озвучен возможный срок лишения свободы для организатора кемеровского приюта

Адвокат Айрапетов: организатору кемеровского приюта могут назначить от 5 до 10 лет

Организатору кемеровского приюта могут назначить от 5 до 10 лет лишения свободы, сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Такой возможный срок он озвучил в беседе с «Лентой.ру».

В ночь на 24 декабря стало известно о пожаре в приюте в Кемерово. В сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что арендатор частного дома давал приют бездомным. Заведение работало неофициально на протяжении трех лет. В пожаре погибли 22 человека.

Организатору приюта могут назначить от 5 до 10 лет лишения свобода Артур Айрапетов адвокат

«В уголовном законодательстве есть статья 238, которая устанавливает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Очевидно, что следствие будет вменять именно эту статью руководителю приютного центра, который организовал приют в жилом помещении, непредназначенном для оказания данного вида услуг», — заявил Айрапетов.

Адвокат сообщил, что, учитывая резонансность инцидента, следствие может предъявить обвинение и хозяйке жилого дома.

Следствие может ей тоже предъявить обвинение, в том числе по указанной статье — 238 УК РФ, посчитав, что она должна была знать о приюте Артур Айрапетов адвокат

«Собственник несет ответственность за свое имущество. Поэтому, скорее всего, следствие будет исходить из этого и привлекать обоих по статье 238. Хотя с точки зрения защиты, собственница имеет все основания для того, чтобы убедить следствие, что отношения к произошедшему не имеет», — добавил он.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение организатору дома престарелых в Кемерово после гибели в результате пожара 22 человек. В настоящее время организатор приюта задержан.