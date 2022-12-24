В СК сообщили о задержании организатора сгоревшего в Кемерово приюта

СК РФ сообщил, что организатор приюта в Кемерово, в котором погибли 22 человека, задержан

В настоящее время организатор приюта в Кемерово, в котором при пожаре погибли 22 человека, задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России, пишет ТАСС.

В ведомстве сказали, что в ближайшее время должен решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Предполагается, что он останется под стражей. Уже известно о предъявлении обвинения.

Помимо этого, в Кемерово направятся криминалисты центрального аппарата СК для помощи в расследовании дела с пожаром. На месте происшествия также будут помогать работники экспертного центра.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное использование печи. Уже появились данные о 22 погибших.