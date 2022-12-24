Бастрыкин направил в Кемерово криминалистов для расследования пожара в приюте

Бастрыкин: в Кемерово направятся криминалисты для помощи в расследовании гибели людей

В Кемерово направятся криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) России для помощи в расследовании дела с пожаром, произошедшим в нелегальном приюте, и гибелью 22 человек. Помимо этого, работники экспертного центра будут помогать на месте происшествия. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

Ранее был найден арендатор приюта — им оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он сейчас находится в следственном отделе. Помимо этого, уже установлена личность собственника здания — владельцем оказалась женщина. Ее отправили в следственный отдел для выяснения подробностей произошедшего.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное использование печи. В огне, как сначала отмечалось, погибли 20 человек. Позднее появились данные о 22 погибших.