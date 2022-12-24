В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых, погибли 13 человек

В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Изначально спасатели сообщили о шести погибших, однако в течение часа эта цифра выросла более чем в два раза, до 13 умерших. В МЧС уточнили, что на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Вероятная причина пожара

Причиной пожара стала загоревшаяся печь. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, для проживания престарелых был приспособлен частный жилой дом. «Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — добавил он.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП. Будет изучено соблюдение требований пожарной безопасности. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Дом престарелых работал незаконно

Telegram-канал Mash сообщает, что, по уточненной информации, в сгоревшем доме находился приют для бездомных, в который пускали всех нуждающихся. Количество постояльцев часто менялось, на момент трагедии там находились около 20 человек. Таким образом, число погибших может еще увеличиться.

Приют, а также магазин кормов для животных в том же здании содержал пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Baza выяснила, что мужчина сам раньше не имел дома и поэтому решил помогать другим. При этом сам приют никак не был официально оформлен.

Telegram-канал «112» узнал, что дом милосердия существовал три года. В ночь на 24 декабря там должны были подключать второй котел отопления.