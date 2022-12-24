Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:33, 24 декабря 2022Россия

В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых

В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых, погибли 13 человек

В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Изначально спасатели сообщили о шести погибших, однако в течение часа эта цифра выросла более чем в два раза, до 13 умерших. В МЧС уточнили, что на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Вероятная причина пожара

Причиной пожара стала загоревшаяся печь. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, для проживания престарелых был приспособлен частный жилой дом. «Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — добавил он.

Материалы по теме:
Катастрофы, несчастья и смерть королевы. Каким войдет в историю 2022 год?
Катастрофы, несчастья и смерть королевы.Каким войдет в историю 2022 год?
20 декабря 2022
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП. Будет изучено соблюдение требований пожарной безопасности. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Дом престарелых работал незаконно

Telegram-канал Mash сообщает, что, по уточненной информации, в сгоревшем доме находился приют для бездомных, в который пускали всех нуждающихся. Количество постояльцев часто менялось, на момент трагедии там находились около 20 человек. Таким образом, число погибших может еще увеличиться.

Приют, а также магазин кормов для животных в том же здании содержал пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Baza выяснила, что мужчина сам раньше не имел дома и поэтому решил помогать другим. При этом сам приют никак не был официально оформлен.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022

Telegram-канал «112» узнал, что дом милосердия существовал три года. В ночь на 24 декабря там должны были подключать второй котел отопления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых
Стал известен владелец сгоревшего в Кемерово дома престарелых
Появилось видео пожара в доме престарелых в Кемерово
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
Путин понадеялся на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году
Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Российская фигуристка объяснила связь школьных экзаменов со спортивными успехами
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Препарат от муковисцидоза оказался эффективен при пневмонии
Раскрыта история появления знаменитого «китайского дома» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.