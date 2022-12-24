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02:22, 24 декабря 2022Россия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых

Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы с ожогами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кузбасский центр медицины катастроф рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили врачи, в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, они госпитализированы с ожогами. У еще четырех человек диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, их определили на амбулаторное лечение.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. На данный момент известно о 13 погибших в результате произошедшего.

Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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Марина Совина
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