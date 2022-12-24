В Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых после пожара в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Цивилев пообещал за неделю проверить все дома престарелых

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отреагировал на пожар в доме престарелых в Кемерово. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал ЧП, в котором сгорели 13 человек, страшной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также глава региона пообещал в течение недели проверить все учреждения такого типа. При этом в первую очередь проверяться будут частные приюты, уточнил Цивилев.

О пожаре в незаконном доме престарелых в Кемерово сообщалось ранее 24 декабря. По предварительной информацией, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.