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01:48, 24 декабря 2022Россия

В Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых после пожара в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Цивилев пообещал за неделю проверить все дома престарелых

Кадр: МЧС РФ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отреагировал на пожар в доме престарелых в Кемерово. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал ЧП, в котором сгорели 13 человек, страшной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также глава региона пообещал в течение недели проверить все учреждения такого типа. При этом в первую очередь проверяться будут частные приюты, уточнил Цивилев.

О пожаре в незаконном доме престарелых в Кемерово сообщалось ранее 24 декабря. По предварительной информацией, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.

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Марина Совина
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