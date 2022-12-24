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03:08, 24 декабря 2022Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после пожара в кемеровском доме престарелых

СК возбудил уголовное дело по факту пожара и гибели людей в доме престарелых в Кемерово

Фото: СК

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту пожара и гибели людей в доме престарелых в Кемерово. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что точное количество погибших и пострадавших в настоящее время неизвестно. Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, в состав которой входят наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также руководство управления. Назначается ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. На данный момент известно о 13 погибших в результате произошедшего.

Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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Марина Совина
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