Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 24 декабря 2022Силовые структуры

Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта

Силовики нашли арендатора сгоревшего в Кемерово приюта, им оказался пастор Андрей Смирнов

Фото: Shutterstock

Правоохранительные органы нашли организатора приюта, где в ночь на субботу, 24 декабря, при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, арендатором приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он сейчас находится в следственном отделе.

Помимо этого, уже установлена личность собственника здания, в котором арендовались помещения для приюта. По данным силовых структур, владельцем оказалась женщина. Ее отправили в следственный отдел для выяснения подробностей произошедшего.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта
Мокрый снег и дождь пообещали москвичам в Гидрометцентре
Сын Горди Хоу оценил выход Овечкина на второе место в рейтинге снайперов НХЛ
В Японии перестанут страховать суда в водах России от военного ущерба
В Киеве вновь произошли экстренные отключения света
The Sun извинилась за публикацию скандальной статьи Кларксона о Меган Маркл
Стало известно о московском происхождении одного народного слова
Овечкин высказался выходе на второе место в рейтинге снайперов НХЛ
Минобороны перечислило фигурантов военно-биологической программы на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.