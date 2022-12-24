Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта

Силовики нашли арендатора сгоревшего в Кемерово приюта, им оказался пастор Андрей Смирнов

Правоохранительные органы нашли организатора приюта, где в ночь на субботу, 24 декабря, при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, арендатором приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он сейчас находится в следственном отделе.

Помимо этого, уже установлена личность собственника здания, в котором арендовались помещения для приюта. По данным силовых структур, владельцем оказалась женщина. Ее отправили в следственный отдел для выяснения подробностей произошедшего.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых.