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12:06, 24 декабря 2022Силовые структуры

Организатору приюта в Кемерово предъявили обвинение после гибели 22 человек

СКР предъявил обвинения организатору дома престарелых в Кемерово, где погибли 22 человека

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Следователи предъявили обвинение организатору дома престарелых в Кемеров после гибели в результате пожара 22 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

«31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный арендовал частный дом и организовал в нем приют для лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Дом обогревался угольным котлом, при этом жильцы сообщали организатору приюта, что котел неисправен. В настоящий момент проводятся следственные действия с участием подозреваемого.

О пожаре в доме престарелых сообщалось в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составил 180 квадратных метров, в происшествии погибли 22 человека.

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Варвара Кошечкина
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