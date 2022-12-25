Ученые выявили признаки щедрого мужчины

Hormones and Behavior: высокий уровень тестостерона и нарциссизм делают мужчину щедрым

Ученые выявили признаки, по которым можно точно установить, насколько мужчина щедрый. Об этом пишет журнал Hormones and Behavior со ссылкой на исследование Ягеллонского университета в Польше.

В исследовании принял участие 151 мужчина. Сначала они сдали тесты сдали анализ слюны для того, чтобы определить уровень тестостерона, а затем приняли участие в психологической игре.

Специалисты отметили, что высокий уровень тестостерона был связан с меньшей щедростью у менее нарциссических мужчин — следовательно, менее циничных, эгоистичных, более щедрых и доверчивых. Однако нарциссические мужчины с высоким уровнем тестостерона оказались гораздо щедрее.

Ранее ученые выяснили связь между добрачными связями и шансами на брак. Специалисты установили, что большое количество сексуальных партнеров снижает шансы на брак только в краткосрочной перспективе.