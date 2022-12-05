Ученые выяснили связь между добрачными связями и шансами на брак

Psypost: большое количество любовников мешает браку только в краткосрочной перспективе

Большое количество добрачных связей мешает браку только в краткосрочной перспективе, выяснили социологи Николас Вулфингер и Сэмюэл Перри. Об этом сообщает издание Psypost.

Вулфингер и Перри хотели проверить справедливость предположения социолога Марка Регнеруса, в своей книге «Дешевый секс» связавшего падение количества браков с доступностью секса и порнографии. Для этого ученые проанализировали два обширных набора данных. Первый из них содержал информацию о почти 30 тысячах женщин, их здоровье и факторах, влияющих на беременность.

Исследователи обнаружили, что реже замуж выходили женщины, имевшие много любовников. Среди тех, у кого до свадьбы был всего один партнер, в замуж к 40 годам вышли 95 процентов женщин. А среди женщин, сообщивших о наличии от шести до девяти партнеров, замуж вышли лишь 76 процентов

Этой информации было недостаточно для того, чтобы установить причинно-следственную связь между числом внебрачных сексуальных партнеров и вероятностью вступления в брак. Для преодоления этого ограничения Вулфингер и Перри воспользовались вторым набором данных, в который были включены результаты опросов 4598 мужчин и 4377 женщин. Респондентов регулярно интервьюировали с 1997 года.

Ученые установили, что большое количество сексуальных партнеров снижает шансы на брак только в краткосрочной перспективе. Вероятность брака повышалась, если в течение года у женщины был только один партнер. Если же в этот период у женщины было более одного партнера, то вероятность заключения брака в том же году оказывалась ниже. Та же картина наблюдалась, если за год у женщины не было ни одного партнера. Общее количество партнеров в течение жизни оказалось статистически не связано с шансами на вступление в брак.

Добрачный секс не оказывает долгосрочного влияния на шансы на брак, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. Но, если вы хотите выйти замуж или жениться, помните, что наличие нескольких партнеров в любой год значительно снижают шансы на брак. То же самое и с отсутствием сексуальных партнеров. Вы не можете выиграть, если не играете Николас Вулфингер эксперт по семейным отношениям

Количество браков в США постепенно сокращается, но это не связано с распущенностью, утверждают эксперты. Более ранние исследования показали, что только у пяти процентов американок 16 и более партнеров. «Я всегда подозревал, что гипотеза Регнеруса верна для меньшинства молодых людей», — заявил Вулфингер.

3 сексуальных партнера было за всю жизнь у среднестатистической американки. У среднего мужчины — пять

Регнерус полагает, что исследование Вулфингера и Перри не противоречит его основной гипотезе. По его мнению, измерять доступность секса количеством сексуальных партнеров неверно.

«Доступный секс лучше всего измеряется временем первого секса в отношениях и отношениями, необходимыми для секса», — написал Регнерус, добавив, что эти факторы не рассматривались Вулфингером и Перри.

Ранее специалист по отношениям дейтингового сервиса Персия Лоусон предостерегла женщин от связи с серийными любовниками, как Пит Дэвидсон. Она пояснила, что с такими мужчинами нужно быть очень осторожными.