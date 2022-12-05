Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 5 декабря 2022Забота о себе

Ученые выяснили связь между добрачными связями и шансами на брак

Psypost: большое количество любовников мешает браку только в краткосрочной перспективе

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Большое количество добрачных связей мешает браку только в краткосрочной перспективе, выяснили социологи Николас Вулфингер и Сэмюэл Перри. Об этом сообщает издание Psypost.

Вулфингер и Перри хотели проверить справедливость предположения социолога Марка Регнеруса, в своей книге «Дешевый секс» связавшего падение количества браков с доступностью секса и порнографии. Для этого ученые проанализировали два обширных набора данных. Первый из них содержал информацию о почти 30 тысячах женщин, их здоровье и факторах, влияющих на беременность.

Исследователи обнаружили, что реже замуж выходили женщины, имевшие много любовников. Среди тех, у кого до свадьбы был всего один партнер, в замуж к 40 годам вышли 95 процентов женщин. А среди женщин, сообщивших о наличии от шести до девяти партнеров, замуж вышли лишь 76 процентов

Этой информации было недостаточно для того, чтобы установить причинно-следственную связь между числом внебрачных сексуальных партнеров и вероятностью вступления в брак. Для преодоления этого ограничения Вулфингер и Перри воспользовались вторым набором данных, в который были включены результаты опросов 4598 мужчин и 4377 женщин. Респондентов регулярно интервьюировали с 1997 года.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Ученые установили, что большое количество сексуальных партнеров снижает шансы на брак только в краткосрочной перспективе. Вероятность брака повышалась, если в течение года у женщины был только один партнер. Если же в этот период у женщины было более одного партнера, то вероятность заключения брака в том же году оказывалась ниже. Та же картина наблюдалась, если за год у женщины не было ни одного партнера. Общее количество партнеров в течение жизни оказалось статистически не связано с шансами на вступление в брак.

Добрачный секс не оказывает долгосрочного влияния на шансы на брак, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. Но, если вы хотите выйти замуж или жениться, помните, что наличие нескольких партнеров в любой год значительно снижают шансы на брак. То же самое и с отсутствием сексуальных партнеров. Вы не можете выиграть, если не играете

Николас Вулфингер эксперт по семейным отношениям

Количество браков в США постепенно сокращается, но это не связано с распущенностью, утверждают эксперты. Более ранние исследования показали, что только у пяти процентов американок 16 и более партнеров. «Я всегда подозревал, что гипотеза Регнеруса верна для меньшинства молодых людей», — заявил Вулфингер.

3сексуальных партнера

было за всю жизнь у среднестатистической американки. У среднего мужчины — пять

Регнерус полагает, что исследование Вулфингера и Перри не противоречит его основной гипотезе. По его мнению, измерять доступность секса количеством сексуальных партнеров неверно.

«Доступный секс лучше всего измеряется временем первого секса в отношениях и отношениями, необходимыми для секса», — написал Регнерус, добавив, что эти факторы не рассматривались Вулфингером и Перри.

Ранее специалист по отношениям дейтингового сервиса Персия Лоусон предостерегла женщин от связи с серийными любовниками, как Пит Дэвидсон. Она пояснила, что с такими мужчинами нужно быть очень осторожными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине
Названы самые дорогие улицы Москвы
Двое россиян распылили газ в лицо хозяйки квартиры и ограбили ее
Власти подтвердили причину взрыва в жилом доме в Ярославле
Семьям погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по миллиону рублей
Ученые выяснили связь между добрачными связями и шансами на брак
Украинский аграрий рассказал о проблемах в сельскохозяйственном секторе страны
Названы основные причины появления темных кругов под глазами
Блогерша показала внешность до и после похудения и смутила зрителей
В США объяснили нехватку оружия для сдерживания Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.