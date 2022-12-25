Москвичам предрекли метель и ухудшение видимости на дорогах

Центр погоды «Фобос»: в Москве ожидаются метели, видимость на дорогах ухудшится

В Москве во вторник, 27 декабря, ожидаются снег и метели. Помимо этого, видимость на дорогах ухудшится, сократившись до 3-4 километров. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на погодные условия повлияет «приближение ложбины североатлантического циклона с запада». По этой причине начнется снег, который вечером превратится в метель. Тишковец добавил, что в это время столбик термометра покажет примерно от 0 до минус 5 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в новогоднюю ночь может ожидать достаточно теплая погода. При этом прогноз еще не окончательный, так как до нового года еще много дней, отметил он.

В целом погода в Москве и Подмосковье начнет меняться после воскресенье, 25 декабря, заявил глава Гидрометцентра. Москвичам он также предрек аномальное изменение погоды и сказал, что можно ожидать прекращения гололедицы, начавшейся 21 декабря, если выпадет больше пяти сантиметров осадков.

В декабре также стало известно, что в Приморском крае за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега. Удар стихии, как отмечалось, пришелся на Ольгинский и Кавалеровский районы. Количество осадков с начала снегопада составило 63-120 миллиметров, что составляет три-шесть месячных норм. В обоих районах края высота снежного покрова превысила один метр.