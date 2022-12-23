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10:13, 23 декабря 2022Россия

В российском регионе за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега

В Приморском крае за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега

В Приморском крае за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

В частности, в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток выпало 110 миллиметров снега — это почти в 6,5 раза больше нормы.

«Наибольший удар стихии пришелся на Ольгинский и Кавалеровский районы. Суммарное количество осадков с начала снегопада уже составило 63-120 миллиметров, что составляет три-шесть месячных норм», — говорится в сообщении. В указанных районах российского региона высота снежного покрова превысила один метр, также был побит исторический максимум осадков, выпадавших в декабре за сутки.

Как уточнил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков, в последние два дня количество осадков в 16 районах региона превысило месячную норму.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал Daily Storm, видна сильная метель, из-за видимость практически нулевая. На другой видеозаписи видно, что сугробы достигают высоты в несколько метров.

В Приморье двое суток идут сильные снегопады, в связи с чем в регионе объявили штормовое предупреждение, в некоторых округах введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды в четверг, 22 декабря, от транспортного сообщения оказались отрезаны села Моряк Рыболов, Маргаритово, Фурманово.

Анастасия Шейкина
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