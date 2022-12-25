Представлена сборная самых дорогих футболистов мира

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира. Данные доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского «Реала», чья стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Защита представлена игроком немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом (75 миллионов), Рубеном Диашом из английского «Манчестер Сити» (75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской «Баварии» (70 миллионов).

Дороже всего стоят полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (110 миллионов), Педри из «Барселоны» (100 миллионов), Винисиус Жуниор из «Реала» (120 миллионов), Фил Фоден из «Манчестер Сити» (110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (100 миллионов). Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (180) и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» (170).

23 декабря Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим после чемпионата мира-2022 игроком.