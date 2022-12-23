Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов мира

Французский нападающий Килиан Мбаппе вновь возглавил список самых дорогих футболистов мира

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Оценка доступна на портале Transfermarkt.

Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим после чемпионата мира-2022 игроком.

На второе место переместился бывший лидер рейтинга норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Его стоимость составляет 170 миллионов евро. Замыкает тройку лучших бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Игрока оценивают в 120 миллионов евро.

В октябре Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире по версии Forbes. Он сместил с первой позиции Лионеля Месси и Криштиану Роналду, с 2014 года сменявших друг друга во главе списка. По оценкам Forbes, Мбаппе в сезоне-2022/2023 заработает 128 миллионов долларов, что является рекордной суммой для рейтинга.