Туктамышева сравнила призовые на чемпионатах России и мира

Туктамышева рассказала, что за победу на чемпионате мира заработала более миллиона рублей

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила призовые на чемпионатах России и мира. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка рассказала, что за третье место на чемпионате России получила один миллион рублей, однако за победу на мировом первенстве зарабатывала больше. При этом она обратила внимание на то, что на тот момент курс доллара по отношению к рублю был другим.

Туктамышева завоевала бронзовую награду на чемпионате России в Красноярске, набрав 241,72 балла. Победительницей стала Софья Акатьева, в активе которой 249,74 балла. На втором месте расположилась Камила Валиева — 247,32 балла.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером.