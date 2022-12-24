Определилась чемпионка России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Акатьева превзошла Камилу Валиеву и выиграла чемпионат России

Фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ 15-летняя фигуристка набрала 249,74 балла. Спортсменка впервые принимала участие в турнире и смогла превзойти более взрослых соперниц.

Вслед за ней расположилась прошлогодняя чемпионка страны Камила Валиева. Она заработала 247,32 балла. Замкнула тройку призеров еще одна обладательница титула чемпионки России, Елизавета Туктамышева. По итогам турнира фигуристка получила 241,72 балла.

Ранее определились чемпионы страны в других видах программ. В мужском одиночном катании победу одержал Евгений Семененко. Лучшим танцевальным дуэтом страны стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В соревнованиях спортивных пар победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.