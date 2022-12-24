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18:03, 24 декабря 2022Спорт

Определилась чемпионка России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Акатьева превзошла Камилу Валиеву и выиграла чемпионат России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ 15-летняя фигуристка набрала 249,74 балла. Спортсменка впервые принимала участие в турнире и смогла превзойти более взрослых соперниц.

Вслед за ней расположилась прошлогодняя чемпионка страны Камила Валиева. Она заработала 247,32 балла. Замкнула тройку призеров еще одна обладательница титула чемпионки России, Елизавета Туктамышева. По итогам турнира фигуристка получила 241,72 балла.

Ранее определились чемпионы страны в других видах программ. В мужском одиночном катании победу одержал Евгений Семененко. Лучшим танцевальным дуэтом страны стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В соревнованиях спортивных пар победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Дарья Коршунова
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