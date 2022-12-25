Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 25 декабря 2022Россия

Турция и Россия обсудили открытие воздушного пространства Сирии для ВВС

Турция и Россия начали обсуждение открытия воздушного пространства Сирии для турецких ВВС

Фото: Osman Orsal / Reuters

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале обсуждения Москвой и Анкарой открытия воздушного пространства над Сирией для турецких военно-воздушных сил (ВВС) с цельювозможного проведения трансграничной операции. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Мы ведем переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства», — ответил Акар журналисту, поинтересовавшемуся открытием воздушного пространства над Сирией.

Ранее глава Минобороны Турции Акар также предположил, что кризис на Украине продолжится в 2023 году из-за вмешательства Запада.

22 декабря стало известно, что НАТО надавила на Турцию из-за недопуска военных кораблей в Черное море.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором завершении строительства зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 30 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ
Туктамышева сравнила призовые на чемпионатах России и мира
Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
Иммунолог назвал эффективные народные средства для лечения гриппа
На востоке и в центре Украины снова объявили воздушную тревогу
Переехавшая в Аргентину россиянка описала страну фразой «жизнь тут не танго»
57-летняя актриса снялась в откровенном наряде в честь Рождества
«Человек-слон» рассказал о своем заболевании
Турция и Россия обсудили открытие воздушного пространства Сирии для ВВС
Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.