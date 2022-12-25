Турция и Россия обсудили открытие воздушного пространства Сирии для ВВС

Турция и Россия начали обсуждение открытия воздушного пространства Сирии для турецких ВВС

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале обсуждения Москвой и Анкарой открытия воздушного пространства над Сирией для турецких военно-воздушных сил (ВВС) с цельювозможного проведения трансграничной операции. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Мы ведем переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства», — ответил Акар журналисту, поинтересовавшемуся открытием воздушного пространства над Сирией.

Ранее глава Минобороны Турции Акар также предположил, что кризис на Украине продолжится в 2023 году из-за вмешательства Запада.

22 декабря стало известно, что НАТО надавила на Турцию из-за недопуска военных кораблей в Черное море.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором завершении строительства зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 30 километров.