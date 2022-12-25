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04:55, 25 декабря 2022Наука и техника

Нейросеть создала прототип «советского айфона»

Нейросеть показала, как мог выглядеть изобретенный в СССР смартфон

Фото: Telegram-канал / «Нейросеть for Fun»

Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» с помощью нейтосети создал прототип «советского айфона».

Создатель показал три варианта, как бы мог выглядеть изобретенный в СССР смартфон. Судя по изображениям, каждый смартфон получился увесистым и «толстым».

Для управления гаджетом на нем предусмотрены кнопки, колесо для прокрутки и тумблеры. Одна из моделей «советского смартфона» при этом оснащена цветным дисплеем.

«Мало кто знает, что первые айфоны появились именно в СССР. Правда, были они тогда только у членов ЦК, и звонили только Брежневу», — сыронизировал автор канала.

Ранее ученые представили нейросеть, которую научили выявлять сердечно-сосудистые болезни по одному лишь рентгеновскому снимку грудной клетки. Выводы работы будут озвучены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

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Юлия Мискевич
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