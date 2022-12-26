Корвет «Меркурий» поразил мишень в ходе госиспытаний в Балтийском море

Новейший многоцелевой корвет «Меркурий» проекта 20380 типа «Стерегущий» в ходе государственных испытаний в Балтийском море поразил мишень, имитирующую корабль условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота, передает РИА Новости.

«В соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета "Меркурий" на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля успешно выполнил стрельбу артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбу проводили в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия условным противником. Цель поразили артиллерийским огнем.

Корвет «Меркурий» построили на Северной верфи. В арсенал корабля входят артиллерийские установки и противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У. Корвет предназначен для борьбы с надводными кораблями, подлодками и самолетами противника.

Ранее в декабре в Объединенной судостроительной корпорации рассказали, что построенный на Амурском судостроительном заводе корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к первому этапу государственных испытаний.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний.