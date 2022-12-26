Тренер бойцов UFC рассказал о готовности Дзюбы подраться с Емельяненко

Тренер бойцов UFC Кияшко заявил, что Дзюба был готов подраться с Александром Емельяненко

Тренер бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тарас Кияшко рассказал о реакции футболиста Артема Дзюбы на предложение Александра Емельяненко потренировать его в смешанных единоборствах (ММА). Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы на самом деле посмеялись, и Артем сразу сказал: "Да, я готов". Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера», — заявил Кияшко. Он добавил, что если бы форвард закончил футбольную карьеру, он смог бы подготовиться и провести этот поединок.

В мае 2021 года Емельяненко поделился мнением об интересе нападающего к единоборствам. «Хотел бы ему помочь в тренировках. Но драться с ним не буду. Не поднимется рука на капитана сборной страны», — заявил тяжеловес.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба играл за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Форвард принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточно игрового времени.

Дзюба также известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым четыре раза становился чемпионом страны. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.