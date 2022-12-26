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10:47, 26 декабря 2022Культура

Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до смерти Боузмана

Райан Куглер рассказал об изначальном сюжете второй «Черной пантеры» до смерти Боузмана

Кадр: «Чёрная Пантера: Ваканда навеки »

Американский кинорежиссер и один из создателей фильма «Черная пантера» Райан Куглер рассказал, о чем должна была быть вторая часть франшизы, главную роль в которой должен был исполнить Чедвик Боузман, умерший в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью The New Yourk Times.

Кинодеятель отметил, что герой актера по имени Т'Чалла отсутствует из-за «щелчка Таноса» на протяжении пяти лет, а после этого возвращается в реальность, где впервые видит своего сына. Персонаж Боузмана знакомится с ребенком и начинает принимать участие в его воспитании.

«Нашим кодовым названием для фильма были "Летние каникулы", фильм был о лете, которое ребенок проводит со своим отцом. На восьмой день рождения ребенка они вместе с Т'Чаллой проводят ритуал, после которого выходят в джунгли и вынуждены жить за счет плодов земли. Кое-что происходит и Т'Чалла должен идти спасать мир со своим сыном за пазухой», — отметил Куглер.

Ранее стало известно, что вторая часть «Черной Пантеры» заработала 330 миллионов долларов за первые выходные проката. Главную роль родной сестры Т'Чаллы по имени Шури в проекте сыграла британская актриса Летиша Райт.

Американский актер Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком толстой кишки. По словам режиссера «Черной пантеры» Куглера, кончина артиста настолько потрясла его, что он принял решение прекратить заниматься съемками.

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Анастасия Астахова
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