Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов

«Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов за первые выходные

Фильм студии Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов за первые выходные проката. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В домашнем прокате вторая часть супергеройского блокбастера собрала 180 миллионов долларов. В 2022 году обойти этот проект смог лишь «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — его показатели превысили 187 миллионов.

При этом по сборам картины «Черная Пантера: Ваканда навеки» может ударить тот факт, что ее прокат в Китае находится под угрозой. Местные регулирующие органы редко объясняют отказ в выдаче прокатного удостоверения, однако предполагается, что «Черную Пантеру» могут не показать в Китае из-за ЛГБТ-героинь. При этом первая часть ленты, вышедшая в 2018 году, собрала в стране 105 миллионов долларов.

Ранее глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Файги заявил, что съемочная команда верит в значимость этого проекта, и отметил работу режиссера Райана Куглера.