Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:01, 14 ноября 2022Культура

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов

«Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов за первые выходные

Кадр: фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»

Фильм студии Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов за первые выходные проката. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В домашнем прокате вторая часть супергеройского блокбастера собрала 180 миллионов долларов. В 2022 году обойти этот проект смог лишь «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — его показатели превысили 187 миллионов.

При этом по сборам картины «Черная Пантера: Ваканда навеки» может ударить тот факт, что ее прокат в Китае находится под угрозой. Местные регулирующие органы редко объясняют отказ в выдаче прокатного удостоверения, однако предполагается, что «Черную Пантеру» могут не показать в Китае из-за ЛГБТ-героинь. При этом первая часть ленты, вышедшая в 2018 году, собрала в стране 105 миллионов долларов.

Ранее глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Файги заявил, что съемочная команда верит в значимость этого проекта, и отметил работу режиссера Райана Куглера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Изучено влияние курения родителей на риск никотиновой зависимости у детей
Назван способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства России за сдачу в плен
Вероятность исключения России из G20 оценили
Россиянин разбил голову подростку из-за громкой музыки
Мясников развеял популярный миф о камнях в желчном пузыре
Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами
Российскую учительницу нашли мертвой под окнами многоэтажки
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.