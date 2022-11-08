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14:15, 8 ноября 2022Культура

Глава Marvel назвал самый важный фильм студии

Глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом студии

Фото: Birdie Thompson / Globallookpress.com

Глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Видео с его участием было опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Файги заявил, что вся съемочная команда верит в значимость этого проекта. Он отметил, что больше всех в создание ленты «Черная Пантера: Ваканда навеки» вкладывался режиссер Райан Куглер.

Актриса Анджела Бассетт назвала Куглера человеком с большим сердцем и отличным рассказчиком. «Артисты, которых он собрал вместе, были наполнены эмоциями и страстью», — сказала она.

Сам режиссер считает, что вторая часть «Черной Пантеры» — это кино про человеческие отношения. По его мнению, несмотря на обилие спецэффектов, в конечном итоге зрители запомнят именно диалоги героев.

Ранее Куглер заявил, что хотел завершить карьеру после смерти актера Чедвика Боузмана, который сыграл главную роль в первой части.

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов».

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Марина Погосян
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