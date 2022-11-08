Глава Marvel назвал самый важный фильм студии

Глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом студии

Глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Видео с его участием было опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Файги заявил, что вся съемочная команда верит в значимость этого проекта. Он отметил, что больше всех в создание ленты «Черная Пантера: Ваканда навеки» вкладывался режиссер Райан Куглер.

Актриса Анджела Бассетт назвала Куглера человеком с большим сердцем и отличным рассказчиком. «Артисты, которых он собрал вместе, были наполнены эмоциями и страстью», — сказала она.

Сам режиссер считает, что вторая часть «Черной Пантеры» — это кино про человеческие отношения. По его мнению, несмотря на обилие спецэффектов, в конечном итоге зрители запомнят именно диалоги героев.

Ранее Куглер заявил, что хотел завершить карьеру после смерти актера Чедвика Боузмана, который сыграл главную роль в первой части.

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов».