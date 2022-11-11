Прокат «Черной Пантеры» в Китае оказался под угрозой срыва из-за ЛГБТ-героинь

The Holywood Reporter: прокат новой «Черной Пантеры» в Китае оказался под угрозой срыва

Прокат новых проектов Marvel и DC в Китае оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает The Holywood Reporter со ссылкой на собственные источники в китайской киноиндустрии.

Речь идет о таких фильмах, как «Черный Адам» и «Черная Пантера: Ваканда навеки». Отмечается, что местные регулирующие органы редко объясняют отказ в выдаче прокатного удостоверения, однако предполагается, что «Черную Пантеру» могут не показать из-за ЛГБТ-героинь. При этом первая часть ленты, вышедшая в 2018 году, собрала в стране 105 миллионов долларов.

Что касается запрета показа «Черного Адама», то он может быть связан с тем, что в фильме снялся Пирс Броснан. Два года назад актер опубликовал в соцсетях совместное фото с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо, которого китайские власти считают сепаратистом.

Ранее глава Marvel Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Файги заявил, что вся съемочная команда верит в значимость этого проекта, и отметил работу режиссера Райана Куглера.