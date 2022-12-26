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23:14, 26 декабря 2022Спорт

Хоккеистка Пругова ответила пожаловавшейся на пьющих водку россиян шведке

Пругова ответила шведке Хассон, жаловавшейся на игру в «Торнадо», словами о русской душе
Анна Пругова

Анна Пругова. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Российская хоккеистка Анна Пругова ответила шведке Ким Хассон, жаловавшейся на выступления за подмосковный клуб «Торнадо». Ее слова приводит Sport24.

«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью. Это был уже третий наш кубок европейских чемпионов. Директор поднял бокал шампанского, не вижу в этом ничего плохого. Все было в рамках дозволенного», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что Хассон чувствовала себя комфортно, живя в России, поэтому теперь обидно слышать от нее критику.

25 декабря Хассон заявила, что ее заставляли пить водку с директором «Торнадо». По ее словам, отказываться от алкоголя считалось оскорблением.

Хассон — бронзовый призер Игр-2002 в Сол-Лейк-Сити и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине. В сезоне-2011/2012 она выступала в составе дмитровского клуба «Торнадо» и вместе с командой стала чемпионкой России.

Анастасия Борисова
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