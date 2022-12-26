Беспилотники КНДР над Южной Кореей назвали предупреждением

Политолог Губин назвал вторжение беспилотников КНДР в Южную Корею предупредительным шагом

Вторжение беспилотников КНДР в воздушное пространство Южной Кореи является предупредительными шагами со стороны Пхеньяна, считает доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал ситуацию тревожной.

Приведет ли эта ситуация к эскалации или нет, решать исключительно самим корейцам, как северным, так и южным. Зависит от того, как это будет воспринимать Сеул и какие действия будет предпринимать Андрей Губин политолог

«Естественно, это все возникает не на пустом месте», — отметил он. По словам политолога, Пхеньян неоднократно предупреждал своих южных соседей о недопустимости разного рода действий, включая совместные учения с США, боевые стрельбы, развертывание ряда систем, деятельность вблизи границы.

Северокорейцы, прежде всего, опасаются за свою безопасность, в то время как в соседнем государстве не реагируют на призывы прекратить провокации, объяснил он. «Более того, военное руководство Южной Кореи позволяет себе достаточно агрессивные и, возможно, не очень обдуманные комментарии и высказывания в адрес КНДР, например, о возможном нанесении превентивных ударов. Все это внимательно отслеживается, поэтому Пхеньян производит такого рода предупредительные шаги», — рассказал политолог.

Он напомнил о недавнем заявлении сестры верховного лидера КНДР Ким Е Чжон о том, что страна скоро продемонстрирует новый вид стратегического оружия.

Ситуация, конечно, тревожная. Больше всего тревожит то, что стороны не могут разговаривать, то есть отказываются от разрешения противоречий путем переговоров Андрей Губин политолог

Американцы, по его словам, во многом влияют на южных корейцев в этом плане, поскольку Вашингтон не заинтересован в восстановлении мира на Корейском полуострове.

«Хочется верить, что разум восторжествует. И в Пхеньяне, и в Сеуле есть здравомыслящие люди и руководство, прежде всего, южнокорейская администрация президента Юн Сок Еля должна прислушаться к представителям и команды бывшего президента Мун Чжэ Ина, и к представителям других партий, которые выступают за снижение напряженности и начало переговорного процесса, нормализацию отношений с северокорейской стороной и отказ от такой однобокой милитаризации, но пока этого не происходит», — подытожил политолог.

Утром 26 декабря в воздушное пространство Южной Кореи вторглись 5 северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу. Южнокорейский штурмовик КА-1 разбился при попытке их перехватить. Два пилота самолета катапультировались — их госпитализировали.

