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17:45, 27 декабря 2022Экономика

Стали известны сроки поставок электромобилей «Москвич» в автосалоны

РИА Новости: электромобили «Москвич» могут появиться в автосалонах в начале 2023 года

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россияне смогут найти электрические автомобили российского производства «Москвич» в автосалонах в начале следующего года, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

«Поставки электромобилей ожидаем в первом квартале 2023 года», — ответил он на вопрос журналистов о сроках появления новинки у местных автодилеров. При этом ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял, что машину отечественного бренда можно будет приобрести уже 26 декабря.

Ранее стало известно, что стоимость автомобиля с электрическим двигателем составит 3,5 миллиона рублей, в то время как кроссовер «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания в базовой комплектации завод оценил как минимум в 1,97 миллиона рублей. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

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С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го на фоне обострившегося конфликта на Украине компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Полностью российские электроавтомобили на заводе начнут выпускать в 2025 году. В Минпромторге пообещали, что на полную технологическую независимость завод выйдет к 2027 году.

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Мария Грушко
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