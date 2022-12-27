«Главную кубышку» России задумали пополнять китайскими деньгами

Минфин с 2023 года намерен пополнять ФНБ в юанях

Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой» страны, задумали пополнять китайскими деньгами в рамках бюджетного правила с 2023 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Будем принимать решение о пополнении или непополнении ФНБ, в какой валюте: в рублях, в юанях и так далее», — прокомментировал он. Министр уточнил, что юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной, а также обладает достаточной ликвидностью на внутреннем российском валютном рынке. «Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте», — подытожил Силуанов.

Ранее стало известно, что Минфин потратил около 259,7 миллиарда рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить на эти цели триллион рублей в 2022 году.

В конце ноября был подписан закон, который на три года смягчает действующее бюджетное правило: на финансирование текущих расходов можно будет направлять не более восьми триллионов рублей нефтегазовых доходов каждый год. Позднее цифра будет индексироваться на четыре процента каждый год, что соответствует целевому уровню инфляции.