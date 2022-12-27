В Госдуме назвали цену исключения России из ООН

Депутат Морозов заявил, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт

Ценой исключения России из Организации Объединенных Наций (ООН) будет мировой военный конфликт. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество, добавил депутат. «Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — подчеркнул он.

Такой сценарий неприемлем для большинства стран, не желающих платить своим благополучием за амбиции президента Украины Владимира Зеленского, добавил парламентарий. Он считает, что вместо этого Зеленскому «вежливо посоветуют договориться с Москвой».

26 декабря Киев призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Министерство иностранных дел страны обвиняет Россию в занятии места постоянного члена Совета Безопасности ООН в обход установленных уставом процедур, а также в использовании права вето в Совбезе и нарушении принципа «миролюбивости».