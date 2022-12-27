Названы самые опасные для здоровья печени алкогольные напитки

Терапевт Георгиева назвала самогон и водку самыми опасными для печени спиртными напитками

Водка и самогон являются самыми опасными для здоровья печени спиртными напитками, заявила терапевт Нэя Георгиева в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, наиболее опасен для печени чистый этанол, содержащийся в водке и самогоне. Алкогольную болезнь печени даже вынесли в отдельное заболевание в международной классификации болезней, пояснила она.

Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов — клеток печени. Самое страшное, что изменения в печени на фоне приема алкоголя долгое время могут проходить бессимптомно Нэя Георгиева терапевт

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что признаки алкогольной болезни печени начинают проявляться, когда орган уже подвергся значительным разрушениям. Человек начинает ощущать дискомфорт и боль в правом подреберье, выпирание печени над краем ребер, тошноту. Кожа при этом становится желтушной.

При длительном употреблении алкогольных напитков развивается цирроз, предупредила терапевт. При этом заболевании здоровая ткань замещается фиброзной и соединительной. В результате печень утрачивает способность нормально работать, что может привести к смерти.

Пиво также негативно влияет на печень, добавила Георгиева. Оно приводит к деформации и гибели клеток и тоже способно спровоцировать алкогольную болезнь печени.

Ранее ученые установили, какой алкогольный напиток активнее других губит мозг. Им оказалось пиво, при употреблении которого значительно увеличивается риск возникновения геморрагического инсульта.

