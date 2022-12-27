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11:29, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

Илон Маск назвал абсурдными предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год

Фото: Yilei Sun / Reuters

Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla и владелец соцсети Twitter Илон Маск прокомментировал прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год. В посте, опубликованном в Twitter, он счел предсказания российского политика абсурдными.

«Это однозначно самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

Перед этим американский предприниматель назвал предсказания Медведева «эпичными», сопроводив свой комментарий смайликом с раскрытым ртом.

26 декабря Медведев опубликовал в Twitter прогноз на 2023 год. «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — высказался он. Так, политик заявил, что США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. Кроме того, он предрек победу Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

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Евгения Наумова
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