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15:56, 27 декабря 2022Спорт

Большунов упал и разбил лицо во время гонки

Лыжник Большунов упал и разбил лицо после столкновения во время гонки Кубка России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, столкнулись на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

«На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал», — прокомментировал произошедшее Большунов. Он отметил, что сильно ударился головой и, возможно, ненадолго потерял сознание.

25 декабря после спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию. Финишировавший вторым Большунов получил устное предупреждение от судей.

Российские спортсмены в текущем сезоне не участвуют в международных соревнованиях. Причиной стали санкции от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Дарья Коршунова
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