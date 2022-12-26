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18:46, 26 декабря 2022Спорт

Назван виновник конфликта между Большуновым и Устюговым

Александр Большунов признан виновным в конфликте с Сергеем Устюговым на Кубке России
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский лыжник Александр Большунов признан виновным в конфликте с Сергеем Устюговым на Кубке России. Об этом РИА Новости сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Решение было принято судейской комиссией. Отмечается, что Большунов получил устное предупреждение. Лыжник согласился с решением, посмотрев видеоповтор случившегося.

25 декабря после спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, наступив ему на лыжи. Причиной стал то, что Большунов подрезал Устюгова во время обгона в финале спринта.

Устюгов занял в финале спринта пятое место. Победу одержал Александр Терентьев, вторым стал Большунов, третьим — Глеб Ретивых. В знак протеста Устюгов не пришел на цветочную церемонию.

Российские спортсмены в этом сезоне не участвуют в международных соревнованиях. Причиной стали санкции от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Анастасия Борисова
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