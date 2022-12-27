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23:11, 27 декабря 2022Спорт

Плющенко заявил об отсутствии человеческого уважения к Ягудину

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не уважает Алексея Ягудина как человека

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил об отсутствии человеческого уважения к чемпиону Игр-2022 Алексею Ягудину. Его слова приводит НТВ.

«Я всегда Леху уважал как спортсмена. Как человека — нет. На это есть причины», — заявил спортсмен. Он назвал Ягудина великим спортсменом и классным соперником. Плющенко подчеркнул, что Ягудин стал хорошим ведущим, однако уровень его катания сильно упал.

2 октября Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может работать лишь комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

Анастасия Борисова
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