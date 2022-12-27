В России вырос спрос на краткосрочную аренду жилья

Спрос на краткосрочную аренду жилья в России за год увеличился на 33 процента

Спрос на краткосрочную аренду недвижимости в России за год увеличился на 33 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, наиболее популярным направлением для путешествий среди жителей России стала Москва — на нее пришлось 23 процента от общего числа запросов граждан. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с долей в 12 процентов. Замкнул тройку Краснодарский край с семью процентами запросов от общего числа. В пятерку также попали Московская и Ростовская области с показателями в шесть и пять процентов соответственно.

Относительно декабря 2021 года в том же месяце 2022-го наибольший рост спроса на краткосрочную аренду жилья наблюдался в Калининградской области — положительная динамика за год составила 54 процента. Кроме того, значительно повысился интерес к краткосрочному съему объектов в Иркутской области — на 47 процентов. В список локаций с наиболее увеличившимся спросом на аренду также вошли Удмуртия, Вологодская и Ленинградская области — положительная динамика за год составила 45, 40 и 34 процента соответственно. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, на рост количества обращений клиентов повлиял тренд на внутренний туризм, который в 2022 году поддерживался тем, что совершать поездки за рубеж стало сложнее.

В декабре стало известно, что россияне бросились снимать коттеджи в Московской области. Эксперт Артем Кромочкин сообщил, что за вторую неделю месяца спрос на посуточную аренду домов там вырос на 84,6 процента год к году.