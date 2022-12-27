Путин прокатил Лукашенко по Петербургу на Aurus

Путин и Лукашенко приехали на неформальный саммит стран СНГ в одном Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил белорусского коллегу Александра Лукашенко по улицам Санкт-Петербурга на автомобиле Aurus. Соответствующее видео публикует Life.

Главы государств вместе прибыли в Русский музей, где пройдет второй день неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В одном автомобиле с ними ехал и сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

Как уточняет Telegram-канал «Пул Первого», оба президента разместились в пригороде Питера, в Стрельне. Утром Путин заехал за белорусским коллегой.

Путин и Лукашенко также провели небольшую рабочую встречу в Русском музее. По словам российского президента, обстановка располагала к тому, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе о двусторонних отношениях.

Как заявил ранее Лукашенко, в ходе беседы с Путиным удалось расставить многие точки над i. По его словам, у многих на это уходят годы, а им потребовался лишь один вечер.