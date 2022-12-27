Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 27 декабря 2022Бывший СССР

Путин и Лукашенко поговорили в музее

Президент России Путин провел беседу с белорусским коллегой Лукашенко в Петербурге

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели беседу в Русском музее Санкт-Петербурга. О встрече на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) сообщает пресс-служба Кремля.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьёзным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — сказал российский лидер.

Как утверждает Путин, правительства государств работают довольно напряженно. Президент порадовался, что в рамках неформальной встречи можно снова провести встречу и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

19 декабря Лукашенко назвал главные темы прошедших с Путиным переговоров. По его словам, наиболее важными являлись вопросы развития промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства. Важно добиться того, чтобы не произошла та же ситуация, как с западными компаниями, ушедшими из государств, добавил президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»
«Одноклассники» и СТС помогут пользователям примерить образ героя телеканала
В МИД Украины прокомментировали назначение сексолога послом в Болгарии
Свиной грипп выявили во всех регионах России
В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в «подлинно нейтральную страну»
«Главную кубышку» России задумали пополнять китайскими деньгами
В сети назвали самые обидные комплименты
Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы
Масштаб нового месторождения газа в Черном море оценили
Названы самые частые новогодние травмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.