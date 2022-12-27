Путин и Лукашенко поговорили в музее

Президент России Путин провел беседу с белорусским коллегой Лукашенко в Петербурге

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели беседу в Русском музее Санкт-Петербурга. О встрече на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) сообщает пресс-служба Кремля.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьёзным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — сказал российский лидер.

Как утверждает Путин, правительства государств работают довольно напряженно. Президент порадовался, что в рамках неформальной встречи можно снова провести встречу и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

19 декабря Лукашенко назвал главные темы прошедших с Путиным переговоров. По его словам, наиболее важными являлись вопросы развития промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства. Важно добиться того, чтобы не произошла та же ситуация, как с западными компаниями, ушедшими из государств, добавил президент.