В МИД рассказали о целях России в 2023 году

Глава МИД Лавров заявил, что Россия продолжит защищать важные для страны цели в 2023 году

Глава МИД России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале рассказал, каких ориентиров будет придерживаться Москва в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров ответил на вопрос журналистах о прогнозах на 2023 год и призвал быть реалистами. Он подчеркнул, что не является пессимистом, хотя это «хорошо информированный оптимист». «Это насчет стакана — наполовину полный или наполовину пустой. Но здесь еще очень важная вещь, какая жидкость конкретно находится в стакане», — заявил министр.

Дипломат рассказал, что обладает реалистичными ожиданиями. По его словам, в новом году Россия продолжит защищать важные для страны и благородные цели благодаря своему упорству, терпению и целеустремленности.

«Последовательно, оставаясь всегда готовыми к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе. Это предполагает учет интересов России», — заключил Лавров.

Ранее Лавров рассказал о приоритетах внешней политики России. По его словам, Москва обеспечит выполнение целей спецоперации на Украине для национальной безопасности.