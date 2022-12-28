Лавров рассказал о приоритетах внешней политики России

Лавров: Россия обеспечит выполнение целей СВО на Украине ради национальной безопасности

Москва обеспечит выполнение целей специальной военной операции (СВО) на Украине ради национальной безопасности государства и безопасности новых регионов в составе страны. О приоритетах внешней политики правительства рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент [России Владимир Путин], наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», — сказал министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине. В качестве примера он привел случай с падением украинской зенитной ракеты на территории Польши, после чего президент Украины Владимир Зеленский обвинял в инциденте Москву.